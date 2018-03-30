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Sport.es: «Барселона» интересуется Маттейсом де Лигтом, которого «Аякс» оценил в 60 миллионов евро

Sport.es: «Барселона» интересуется Де Лигтом, которого «Аякс» оценил в 60 миллионов евро
Eurosport

1 час назад

Голландец в «Барселоне» – это всегда интересно.

«Барселона» интересуется центральным защитником «Аякса» Маттейсом де Лигтом.

18-летнего дефа заметили в Каталонии, где он был в компании Патрика Клюйверта и его сыновей Джастина и Шейна.

Голландский клуб требует за футболиста 60 миллионов евро. Сам Де Лигт сомневается в переходе, так как опасается, что не будет получать достаточно игрового времени, сообщает Sport.es.

  • В чемпионате Голландии-2017/18 Маттейс провел 27 матчей и забил 3 мяча.
  • За сборную Нидерландов Де Лигт сыграл 3 матча.

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