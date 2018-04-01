Бомбезный удар бисиклетой греческого Дибалы в чемпионате Голландии, размазавший «Утрехт»

В матче 29-го тура чемпионата Голландии «Виллем II» одержал победу над «Утрехтом» – 3:2.

Второй гол хозяев вышел потрясающим: Константинос Цимикас сыграл с партнером в стенку и пробил по воротам в падении через себя.

Амплуа Цимикаса – левый защитник. Ему всего 21 год.

«Виллем II» уступал по ходу матча со счетом 0:2, но одержал волевую победу.

В турнирной таблице «Виллем II» идет на 13-м месте, «Утрехт» – на 5-м.

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