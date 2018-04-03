Леонид Слуцкий: «Могу радоваться, шутить, улыбаться, петь, танцевать без алкогольного допинга»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий признался, что никогда не пытался улучшить настроение с помощью спиртных напитков.

«Пытался ли я снимать депрессию алкоголем? Нет, это не мое абсолютно. В юности, как и все, я эксперименты с алкоголем ставил. Если перебирал, у меня шла естественная физиологическая реакция, и я вновь становился трезвым.

. Плюс я никогда не получал от этого удовольствия. Могу радоваться, шутить, улыбаться, петь, танцевать без алкогольного допинга. Мне это не помогает – это раз. Во-вторых, я разговаривал с Моуринью и Фергюсоном по поводу депрессии. И все они мне в один голос твердили – радуйся, что она у тебя есть, это сподвигает тебя к каким-то достижениям», – сказал Слуцкий в видеоблоге

Слуцкий начнет работу в голландском «Витессе» по окончании сезона-2017/18.

До этого он работал в английском «Халл Сити», но продержался там всего 4 месяца.

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