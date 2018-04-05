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«Амстердам Арена» получит имя Йохана Кройфа со следующего сезона

«Амстердам Арена» получит имя Кройфа со следующего сезона
Eurosport

1 час назад

Давно пора.

С начала сезона-2018/19 стадион «Аякса» будет официально переименован. Вместо «Амстердам Арена» стадиону будет дано имя знаменитого форварда клуба Йохана Кройфа.

Новый логотип «Йохан Кройф Арена» будет представлен 25 апреля, в день рождения легенды, сообщил официальный сайт амстердамского клуба.

«Йохан – лучший воспитанник «Аякса». Приятно, что стадион теперь будет носить его имя», – признался генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар.

  • Кройф скончался 24 марта 2016 года.
  • В составе «Аякса» Йохан трижды выиграл Кубок чемпионов и 8 раз стал чемпионом Голландии.

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