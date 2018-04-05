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Дирк Кюйт возглавит юношескую команду «Фейенорда» U-19

Кюйт возглавит юношескую команду «Фейенорда»
Eurosport

26 мин. назад

Дирк будет передавать опыт молодежи «Гордости Юга».

Бывший нападающий сборной Голландии Дирк Кюйт возглавит юношескую команду U-19 «Фейенорда».

Кюйт начнет работать с начала сезона-2018/19. «Я действительно с нетерпением жду этого. Познакомился с другой стороны клуба с помощью технического директора Мартина ван Гила. Я погрузился в методики тренировок, что важно для меня. Я говорил со всеми тренерами, чтобы узнать их методы работы. У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но я сразу понял, что работа в «Фейенорде», – цитирует слова Кюйта официальный сайт клуба.

  • Кюйт играл за «Фейенорд» с 2003 по 2006 год и с 2015 по 2017 год.
  • За сборную Голландии Кюйт сыграл 104 матча, в которых забил 24 года.

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