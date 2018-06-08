Calciomercato: «Рома» договорилась о переходе сына Клюйверта за 20 миллионов евро с бонусами

«Рома» согласовала трансфер нападающего «Аякса» Джастина Клюйверта. За молодого голландца «волки» заплатят 14,4 миллионов евро.

Еще 5,6 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов. Кроме того, 10% от продажи 19-летнего форварда в другую команду тоже пойдут в амстердамский клуб. Джастин приедет в Рим для медобследования уже 9-10 июня, сообщает Calciomercato.

Сын Патрика Клюйверта провел в чемпионате Голландии-2017/18 30 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 5 ассистов.

За сборную Голландии он сыграл 1 матч.

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