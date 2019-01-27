Фейенорд
Завершено
0
6
-
2
0
16:30
27.01.19
Де Куип
Аякс
Чемпионат Голландии • Тур 19
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Фейенорд
  • Аякс
  • Айюб
    84'
  • БергейсАйюб
    83'
  • Вилена
    75'
  • ВердонкХапс
    73'
  • ДольбергХунтелар
    72'
  • Ван ПерсиЙоргенсен
    68'
  • МагальянСинкгравен
    60'
  • Ван де БекНерес
    59'
  • Ван Перси
    56'
  • 1-ый тайм
  • Фейенорд
  • Аякс
  • Ван Перси
    42'
  • Зиех
    33'
  • Бергейс
    31'
  • Торнстра
    16'
  • Шёне
    8'
Перед матчем

Онлайн
Фейенорд - Аякс
Чемпионат Голландии - 27 января 2019

Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем Фейенорд – Аякс на Eurosport.ru! 27 января 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Джованни ван Бронкхорст или Эрик Тен Хаг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фейенорд и Аякс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Фейенорд и Аякс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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