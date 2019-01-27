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- 2-ой тайм
- Айюб84'
- БергейсАйюб83'
- Вилена75'
- ВердонкХапс73'
- ДольбергХунтелар72'
- Ван ПерсиЙоргенсен68'
- МагальянСинкгравен60'
- Ван де БекНерес59'
- Ван Перси56'
- 1-ый тайм
- Ван Перси42'
- Зиех33'
- Бергейс31'
- Торнстра16'
- Шёне8'
Перед матчем
Онлайн
Фейенорд - Аякс
Чемпионат Голландии - 27 января 2019
Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем Фейенорд – Аякс на Eurosport.ru! 27 января 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Джованни ван Бронкхорст или Эрик Тен Хаг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фейенорд и Аякс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Фейенорд и Аякс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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