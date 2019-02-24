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- 2-ой тайм
- Класи89'
- ТорнстраХапс85'
- ХендриксIhattaren82'
- ван дер Хейден76'
- Лосано72'
- Йоргенсен70'
- ЛарссонНиувкоп63'
- Ван Бек59'
- Ван Бек57'
- Вилена47'
- Перерыв
- ПерейроГакпо45'
Перед матчем
Онлайн
ПСВ - Фейенорд
Чемпионат Голландии - 24 февраля 2019
Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем ПСВ – Фейенорд на Eurosport.ru! 24 февраля 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марк Ван Боммел или Джованни ван Бронкхорст? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ПСВ и Фейенорд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются ПСВ и Фейенорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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