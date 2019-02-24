ПСВ
Завершено
0
1
-
1
1
16:30
24.02.19
Стадион Филипс
Фейенорд
Чемпионат Голландии • Тур 23
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • ПСВ
  • Фейенорд
  • Класи
    89'
  • ТорнстраХапс
    85'
  • ХендриксIhattaren
    82'
  • ван дер Хейден
    76'
  • Лосано
    72'
  • Йоргенсен
    70'
  • ЛарссонНиувкоп
    63'
  • Ван Бек
    59'
  • Ван Бек
    57'
  • Вилена
    47'
  • Перерыв
  • ПСВ
  • Фейенорд
  • ПерейроГакпо
    45'
Перед матчем

Онлайн
ПСВ - Фейенорд
Чемпионат Голландии - 24 февраля 2019

Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем ПСВ – Фейенорд на Eurosport.ru! 24 февраля 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марк Ван Боммел или Джованни ван Бронкхорст? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ПСВ и Фейенорд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются ПСВ и Фейенорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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