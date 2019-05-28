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Витесс - Утрехт
Чемпионат Голландии - 28 мая 2019
Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем Витесс – Утрехт на Eurosport.ru! 28 мая 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Леонид Слуцкий или Дик Адвокат? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Витесс и Утрехт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Витесс и Утрехт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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