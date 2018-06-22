Марк Ван Боммел сменил Филлипа Коку на посту тренера ПСВ

Бывший полузащитник «Баварии», «Барселоны» и сборной Голландии Марк ван Боммел стал главным тренером ПСВ.

Ван Боммел выступал за ПСВ в 1999-2005 и 2012-2013 годах. Контракт Марка с клубом из Эйндховена рассчитан на 3 сезона.

В данный момент Ван Боммел находится в расположении сборной Австралии, где помогает Берту ван Маарвейку.

По окончании сезона-2017/18 из ПСВ ушел главный тренер Филлип Коку, возглавивший «Фенербахче».

Сразу после последнего матча Австралии на ЧМ-2018 Ван Боммел начнет работу с ПСВ.

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