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Марк Ван Боммел сменил Филлипа Коку на посту тренера ПСВ
Мощное назначение.
Бывший полузащитник «Баварии», «Барселоны» и сборной Голландии Марк ван Боммел стал главным тренером ПСВ.
Ван Боммел выступал за ПСВ в 1999-2005 и 2012-2013 годах. Контракт Марка с клубом из Эйндховена рассчитан на 3 сезона.
В данный момент Ван Боммел находится в расположении сборной Австралии, где помогает Берту ван Маарвейку.
- По окончании сезона-2017/18 из ПСВ ушел главный тренер Филлип Коку, возглавивший «Фенербахче».
- Сразу после последнего матча Австралии на ЧМ-2018 Ван Боммел начнет работу с ПСВ.
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