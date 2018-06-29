Клоппу не стоит грустить из-за Фекира и Лемара. В Голландии вырос идеальный игрок для «Ливерпуля»

Главное поражение Клоппа за последний месяц, на удивление, произошло не в киевском финале, а на трансферном рынке. Тома Лемар высадится в «Атлетико» после окончания ЧМ, Набиль Фекир из «Лиона» тоже не прикатит на «Энфилд» летом. Либо у Клоппа исторически плохие отношения со страной любви, либо на генетическом уровне у немцев и французов прописана непредрасположенность друг к другу. Но это совершенно неважно, потому что на рынке есть лот, который: а) дешевле первых двух; б) ни в чем им не уступает.

Панацея для атакующих задумок Юргена находится в Голландии, и это Хаким Зиех. Вариативный атакующий полузащитник «Аякса» давно заслужил переход на топ-уровень, но пока что растрачивает гиперпотенциал на денхааги, утрехты и твенте. Причем это не голое пустословие, парню реально скучно в стране тюльпанов: в прошлом сезоне он поучаствовал в 308 ударных атаках команды, даже Месси создал для «Барсы» меньше.

«Ливерпуль» еще полгода назад продал Коутиньо. Рана зарубцевалась сама собой, но скрепить ее еще прочнее парнем с ценником в 25 млн евро было бы очень недурно. Зиех – главный игрок сборной, которая точно превзошла по игре всех соперников по группе на ЧМ и отжала очки у Испании. На поле Хаким может почти все – странно, что его не окрестили марокканским Месси. Та же золотая левая, чумовой дриблинг и космическое умение находить зоны для разрезающих пасов.

Марокканец идеально войдет в тактические планы Клоппа. Хаким займет позицию между нападением и полузащитой, получит свободу между линиями, а пользоваться он ей умеет. 61 ассист за последние пять сезонов в Голландии и аномальные 4,2 ключевых паса в последнем сезоне подтверждают уникальность Зиеха. Радиоуправляемые забросы и пасы вразрез точно поднимут голевой потенциал трио Салах-Фирмино-Мане, который и в прошлом сезоне стремился к бесконечности. Хаким готов зажигать слева, в центре и справа – фантастически подходящее усиление для команды с тремя приличными атакующими игроками.

Несмотря на формальный провал Марокко на чемпионате мира, Зиеха очень хочет заполучить «Рома». Римляне уже обратились в «Аякс» с 30-миллионным предложением, но пока получили отказ. «Мне нужен новый вызов, щелчок, который изменит все вокруг меня», – месяц назад Зиех уже бодро высказался о возможном переезде. Юрген, хватай.

Высказывание Хакима относительно трансфера едва ли не первые его слова за долгое время. С начала 2016-го полузащитник «Аякса» не посещает пресс-конференции и не дает развернутых интервью. Причиной стал инцидент с критикой Зиеха увольнения тренера Альфреда Шредера, после которого Хаким лишился капитанской повязки.

Пожалуй, главные недостатки Хакима – субтильность и слабая выносливость, но Клопп уже делал машин из щуплых Ройса и Гётце. Тем более, Рияд Марез показал, что миниатюрность нисколько не мешает даже в жесткой АПЛ.

«Красные» уже однажды успешно забросили сети в «Аякс». В 2011-м за 26,5 млн евро на «Энфилд» прикатил Луис Суарес, а дальше сами знаете. Еще одна находка голландского футбольного промысла Эриксен сверкает в футболке «Тоттенхэма» и претендует едва ли не на звание лучшего распасовщика АПЛ. У выходцев из Эредивизи часто получается в Англии. Получится и у Зиеха.

9+17 по системе «гол+пас» в прошлом сезоне убедительно намекают, что Хаким способен на многое, но никто не воспринимает чемпионат Голландии серьезно. Однажды Хаким заткнул Марко ван Бастена по поводу выбора сборной – пора выходить на новый уровень и уничтожать хейтеров гениальным перфомансом в АПЛ.

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