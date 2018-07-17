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«Аякс» вернул Дэйли Блинда из «МЮ»

«Аякс» вернул Блинда из «МЮ»
Eurosport

1 час назад

Пора домой.

«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по переходу игрока сборной Голландии Дэйли Блинда в амстердамский «Аякс». Официально оформление трансфера состоится позднее.

Ранее сообщалось, что контракт Блинда с «Аяксом» будет рассчитан на четыре года, а сумма трансфера составит около 21 миллиона евро.

  • «Аякс» – родная команда Блинда, за которую он выступал до переезда в Манчестер.
  • «Дьяволы» купили Дэйли в 2014 году за 17,5 млн евро.

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