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Бездарнейшая симуляция игрока «Фейенорда». Даже родная мама ему не поверит

Бездарнейшая симуляция игрока «Фейенорда». Даже родная мама ему не поверит
Eurosport

1 час назад

Судья, конечно же, не купился.

«Фейенорд» в матче шестого тура чемпионата Голландии оказался сильнее «Утрехта» – 1:0.

В одном из эпизодов нападающий «Фейенорда» Стевен Бергейс дал мастер-класс по бездарным симуляциям. Соперник всего лишь дружески потрепал его по голове, но Бергейс решил, что это достаточный повод подергаться в конвульсиях, и рухнул на газон.

Арбитр матча Деннис Хиглер не поверил Бергейсу и не предупредил игрока «Утрехта». Гости закончили матч без желтых карточек.

  • Единственный мяч в прошедшей игре забил бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси.
  • «Фейенорд» занимает третье место в турнирной таблице, «Утрехт» – 14-е.

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