Бездарнейшая симуляция игрока «Фейенорда». Даже родная мама ему не поверит

«Фейенорд» в матче шестого тура чемпионата Голландии оказался сильнее «Утрехта» – 1:0.

В одном из эпизодов нападающий «Фейенорда» Стевен Бергейс дал мастер-класс по бездарным симуляциям. Соперник всего лишь дружески потрепал его по голове, но Бергейс решил, что это достаточный повод подергаться в конвульсиях, и рухнул на газон.

Арбитр матча Деннис Хиглер не поверил Бергейсу и не предупредил игрока «Утрехта». Гости закончили матч без желтых карточек.

Единственный мяч в прошедшей игре забил бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси.

«Фейенорд» занимает третье место в турнирной таблице, «Утрехт» – 14-е.

Фанаты «Эксельсиора» засыпали детей из роттердамской больницы плюшевыми игрушками

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube