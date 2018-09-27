«Витесс» пропустил голешник с центра поля и заставил Леонида Слуцкого качаться в 100 раз интенсивнее
Удар хорош, голкипер – нет.
«Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, обыграл в гостевом матче Кубка Голландии клуб пятого дивизиона «РКАВ Волендам» со счетом 2:1.
При счете 2:0 в пользу «Витесса» хозяева бомбанули гол с центра поля. На 84-й минуте полузащитник Ник Тол решился на дальний удар, что стало полной неожиданностью для голкипера Ремко Пасвера.
- «Витесс» вышел в 1/16 финала Кубка Голландии.
- Команда Леонида Слуцкого выиграла лишь две из семи последних игр.
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