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Неуклюжая симуляция мексиканского палача Германии, который упал так, словно в него бросили кактус
Лосано – тот еще актер.
ПСВ недавно крупно проиграл «Барселоне» в Лиге чемпионов, но в чемпионате Голландии у команды все идет идеально. В последнем туре команда Марко ван Боммела выиграла седьмой матч подряд – в гостях у «Бреды» (2:0).
В конце матча отличился нападающий Ирвинг Лосано. Мексиканец расстроился, что не забил, и решился на симуляцию. Форвард пробежал мимо игрока «Бреды» и имитировал фол со стороны опекуна. Судья просмотрел эпизод и не предупредил Лосано.
- ПСВ набрал 21 очков в семи стартовых турах чемпионата.
- На счету Лосано 5 мячей в этом сезоне.
- Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Мексике после победного гола Лосано в ворота сборной Германии на ЧМ-2018.
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