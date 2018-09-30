Ван Перси со штрафного казнил «Витесс» Слуцкого, а через две минуты чуть не сломал ноги сопернику

В матче седьмого тура чемпионата Голландии «Фейенорд» – «Витесс» (2:1) случилась шекспировская трагедия.

Команда Леонида Слуцкого повела в гостях на 32-й минуте – забил Матуш Беро. Но сразу же после перерыва Эрик Боттегин сравнял счет. Кульминация и развязка пришлись на последние минуты. На 88-й «Фейенорд» заработал штрафной, и к мячу подошел Робин ван Перси. Следующее, что помнит вратарь «Витесса» – как он достает мяч из сетки.

Но спустя две минуты игроки «Фейенорда» потеряли мяч на своей половине, Ван Перси опустился на помощь партнерам и пошел на соперника подкатом сзади. Судья, не мешкая, влепил Робину прямую красную.

18 января 2018-го Ван Перси вернулся в «Фейенорд» через 20 лет после того, как впервые пришел в академию клуба.

В 18 матчах, проведенных в Эредивизи в 2018-м, Робин забиил 10 голов.

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