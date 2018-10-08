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Робин ван Перси остановился около школы в родном Роттердаме, чтобы раздать детишкам пятюнь

Ван Перси остановился около школы в родном Роттердаме, чтобы раздать детишкам пятюнь
Eurosport

1 час назад

И сразу потонул в муравейнике из мелких.

Футболист нидерландского «Фейенорда» Робин Ван Перси умеет всех порадовать и за пределами поля.

35-летний спортсмен посетил одну из школ в родном Роттердаме. Зрелище получилось невероятно умилительное: седеющий мужчина в окружении десятка повисших на нем детей, желающих автографа или фотографии с легендой. Ван Перси терпеливо пообнимался с малышней и всем раздал по пятюне.

  • Ван Перси вернулся в «Фейенорд» 18 января 2018 года. В 25 официальных матчах он забил 13 голов.
  • На данный момент клуб занимает третью строчку в Эредивизи.

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