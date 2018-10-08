Eurosport
Робин ван Перси остановился около школы в родном Роттердаме, чтобы раздать детишкам пятюнь
И сразу потонул в муравейнике из мелких.
Футболист нидерландского «Фейенорда» Робин Ван Перси умеет всех порадовать и за пределами поля.
35-летний спортсмен посетил одну из школ в родном Роттердаме. Зрелище получилось невероятно умилительное: седеющий мужчина в окружении десятка повисших на нем детей, желающих автографа или фотографии с легендой. Ван Перси терпеливо пообнимался с малышней и всем раздал по пятюне.
- Ван Перси вернулся в «Фейенорд» 18 января 2018 года. В 25 официальных матчах он забил 13 голов.
- На данный момент клуб занимает третью строчку в Эредивизи.
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