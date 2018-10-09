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Голландские клубы направят заработанные в еврокуках деньги на развитие лиги

Голландские клубы направят заработанные в еврокуках деньги на развитие лиги
Eurosport

55 мин. назад

Робин Гуды дня.

Топы Голландии ПСВ, «Аякс» и «Фейенорд» инициируют положительные перемены в родном чемпионате.

Минимум 10% от заработанных в еврокубках сумм «Аякс», ПСВ и «Фейенорд» распрелят между всеми клубами Эредивизи. По предварительным подсчетам, по окончании сезона-2018/19 это будет означать резерв приблизительно в 10 млн евро, сообщает голландский AD.

Это не единственный пункт в программе по развитию лиги. Топ-клубы планируют избавиться от искусственных газонов на аренах чемпионата и сократить количество участников лиги с 18 до 16.

  • «Аякс» и ПСВ – участники Лиги чемпионов-2018/19.
  • «Фейенорд» участвует в кампании Лиги Европы.

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