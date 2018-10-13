В Голландии вырос новый идеальный плеймейкер. «Барса» хочет заменить им Бускетса

Футбольная тактика стоит на месте. Два самых идейных тренера современности – Гвардиола и Клопп – уже несколько лет заняты доведением систем до идеального состояния.

Без новых идей футбол эволюционирует в направлении интенсивности. Грубо говоря, сейчас футболисты делают все то же, что и несколько сезонов назад, но быстрее и больше. Согласно исследованию John Moores University, только за последние пять лет количество рывков увеличилось на 50%, а их интенсивность – на 35%. Мы живем в эпоху атлетичных игроков и постоянной беготни в агрессивном прессинге, который освоили почти все топовые команды.

Главная цель прессинга – затруднить сопернику продвижение мяча через самую опасную, центральную зону. Игроки атаки в первую очередь опекают опорника и полузащитников оппонента. Для этого придумано множество стратегий – вот пример одной из них. Смотрите, как дисциплинированно нападающие «Лиона» передают друг другу Фернандиньо. Идеальный высокий прессинг должен выглядеть примерно так.

Итак, команды научились выключать из игры опорных полузащитников. Из-за этого футбол сделал еще один шаг в сторону неизбежной победы универсализма. Центральные защитники превратились в основных плеймейкеров. Последней великой командой до интенсивности была «Барселона» Гвардиолы, а Серхио Бускетс являлся ее главным конструктором. Новая эпоха не дала нам ни одной команды, сравнимой с той «Барсой», но уже подарила идеального плеймейкера нового типа.

Это Френки де Йонг.

Почему он крутой

«Я уверен: его игра – откровение. Вы будете смеяться, но Френки – улучшенная версия Франца Беккенбаэура. Кроме качеств защитника, Де Йонг обладает скоростью и отличным пасом. Это очень мощное оружие», – охарактеризовал молодого голландца бывший игрок «Аякса» и сборной Голландии Арье Хан. Словам ветерана стоит доверять – Хан играл против Беккенбауэра сам. Немец перепридумал исчезнувшую позицию либеро (страхующего защитника) – не стоял на месте, а непредсказуемо подключался в атаку. Де Йонг в схожем стиле переосмысливает позицию центрального защитника.

Самый яркий скилл Френки – силовой дриблинг. Де Йонгу не страшна персональная опека в прессинге: он проходит ее благодаря магическому сочетанию скорости, чувства свободных зон и техники. Большинство центральных защитников бегут с мячом вперед по предсказуемой прямой траектории – Де Йонг с легкостью меняет ее, исходя из положения соперника. Большинство защитников продвигают мяч из защиты в полузащиту и останавливаются – Де Йонг добегает до нападающих. Из-за этого качества ассистент молодежной команды «Хоффенхайма» Йенс Шустер сравнил Френки с бегущим квотербеком – подвидом квотеребека из американского футбола, чей главный скилл – способность пробежать с мячом как можно дальше.

Дриблинг Де Йонга безумен только на первый взгляд – он сам объяснил почему. «Если мяч у меня, я не считаю, что должен катнуть его ближнему или запустить как можно дальше. Да, мои действия рискованны, но фишка в том, чтобы делать их вовремя». Френки превосходно читает игру, и это компенсирует скромные антропометрические данные для центрального защитника (рост – 180 см, вес – 70 кг). Как пример – после потери мяча он выбрает правильное время для быстрого перехвата, а не летит на соперника сразу.

Де Йонг не только идеальный дриблер и знает, как играть без мяча. Френки способен отдать передачу любого типа и на любое расстояние, а еще он очень устойчив под прессингом. У Де Йонга можно заметить много косвенных признаков топового игрока – он постоянно оглядывается по сторонам и изучает пространство, может изменить решение в последний момент и объясняет, как и куда нужно двигаться партнерам по команде.

Френки де ЙонгEurosport

Френки обладает набором навыков, который шире отдельной позиции. Мало кто из защитников и опорных полузащитников способны на такой дриблинг. Мало кто из центральных полузащитников знают, как правильно играть в обороне. Но до декабря прошлого года универсальность доставляла ему только проблемы.

Как его используют в «Аяксе»

Френки не имел четкой позиции с детства – в молодежке «Виллема» он вообще играл десятку или ложную девятку. Из-за этого тренеры не всегда понимали, как использовать его качества полностью. Френки не был основным игроком «Аякса», который вышел в финал Лиги Европы два года назад. Петер Бош называл его «современным полузащитником с большим набором качеств», но в лучшем случае видел как замену другому опорнику «Аякса» Лассе Шёне. Дик Адвокат объяснил, почему Де Йонга нельзя считать идеальным разводящим: «На этой позиции должен играть тот, кто максимально быстро доводит мяч до игроков нападения. Де Йонг – не такой. Он обязательно побежит в обводку. Футболист такого типа должен играть выше».

Сменивший Боша Марсель Кайзер пошел по противоположному от Адвоката пути – не поднял Де Йонга выше, на позицию восьмерки или десятки, а опустил глубже. Точнее, предоставил ему максимум свободы – Френки стал первым в истории ложным центральным защитником. В обороне он занимал позицию одного из центральных защитников, а при развитии атак оказывался где угодно – на одной линии с другим центральным защитником, рядом с главным разыгрывающим «Аякса» Шёне (тогда 4-3-3 трансформировалась в 3-4-3) или вообще проникал в линию атаки.

Вот пример его действия из матча с ПСВ годичной давности – не очень типично для формально центрального защитника, не так ли?

Эта задумка не спасла Кайзера от скорой отставки. Его место занял Эрик тен Хаг – тренер с другими взглядами на игру и, соответственно, другой идеальной ролью для Френки. Кайзер ставил на индивидуальные действия и максимальную импровизацию – Тен Хааг, знакомый с главными принципами Гвардиолы по совместной работе в «Баварии», предпочитает строгую структуру.

Главная фишка «Аякса» на старте сезона – асимметрия. Команда начинает атаки преимущественно через левую половину поля, куда забредают сразу три игрока – крайний защитник с навыками центрального полузащитника Тальяфико, вернувшийся на позицию ЦЗ Дейли Блинд и Френки де Йонг. Именно Френки руководит выходом из обороны в атаку – вот показательный момент из матча против «Стандарта». Френки показал партнеру, в какую зону надо открыться, и сделал так, чтобы он получил мяч без опеки соперника.

Новая система «Аякса» ограничивает Де Йонга – он гораздо больше привязан к конкретной зоне, тактическому заданию и меньше импровизирует. Статистика доказывает: по данным Wyscout, в новом сезоне он совершает на одну попытку силового дриблинга меньше, чем год назад (четыре против трех). Правда, вряд ли Френки разочарован возвращением на позицию опорника.

Де Йонг признался: несмотря на то, что он вошел в основу «Аякса» как центральный защитник, он всегда хотел быть в центре поля, а комментируя возможный трансфер в «Сити», рассуждал о потенциальной связке с Де Брейне.

Что будет дальше

Для 21-летнего парня Де Йонг совершил слишком много правильных карьерных выборов. Сначала забил на помешанность семьи на «Фейеноорде» и выбрал академию «Виллема II» – недельная тренировка убедила его, что аутсайдер обладает лучшими условиями для подготовки молодежи. Потом, несмотря на интерес «Аякса» и ПСВ, он несколько лет оставался в «Виллеме». Нет, он не боялся потеряться среди других топовых вундеркиндов – считал, что игра за слабую команду делает тебя сильнее.

Сейчас Де Йонг не торопится с переходом в топ-клуб – «Барселона», «Тоттенхэм» и «Бавария» потратили время на переговоры в трансферное окно, но ничего не добились. В свободное время Френки изучает игру и тренировки Кройфа – например, чтобы улучшить технику, он тренируется с мячом меньшего размера.

Игра Де Йонга в последнем товарищеском матче против Франции доказала: его дриблинг пугает не только игроков Эредивизи, но и чемпионов мира. Переезд в один из элитных клубов – только дело времени.

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