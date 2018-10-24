Робин ван Перси: «При нормальном раскладе завершу карьеру в конце сезона»

Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси заявил, что, вероятно, завершит карьеру по окончании сезона-2018/19.

«Когда я закончу с футболом? При нормальном раскладе – в конце этого сезона. Мне будет 36 лет, а моей профессиональной карьере – 18. Перед возвращением в «Фейенорд» футбол перестал радовать меня, но в Голландии ощущение вернулось ко мне.

Я хотел поделиться своим опытом, помочь партнерам по команде. В этом состояла цель моего возвращения. Для меня не так важно, успею я выиграть с клубом еще какой-нибудь трофей или нет», – приводит слова Ван Перси AD.nl.

Ван Перси выступал за «Фейенорд» в 2001-2004 годах, после чего перешел в «Арсенал». Другими клубами в карьере голландца стали «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче».

Робин вернулся в «Фейенорд» зимой 2018 года и с ходу победил в Кубке Нидерландов.

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