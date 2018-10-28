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Игрок «Де Графсхапа» вышел на интервью, завернутый в полотенце

Игрок «Де Графсхапа» вышел на интервью, завернутый в полотенце
Eurosport

46 мин. назад

Его позвали к прессе прямо из душа.

«Де Графсхап» выиграл у «Эксельсиора» в матче десятого тура чемпионата Голландии – 4:1.

После игры нападающего хозяев Фурдьеля Нарсингха пригласили на флеш-интервью. Репортеры застали футболиста врасплох – он задержался в раздевалке, принимая душ. Не растерявшись, Нарсингх вышел к журналистам с повязанным вокруг пояса полотенцем и ответил на их вопросы.

  • Нарсингх забил в ворота «Эксельсиора» один из мячей.
  • «Де Графсхап» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, «Эксельсиор» – девятую.

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