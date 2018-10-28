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На матч с «Аяксом» «Фейенорд» выставил вратаря, которого бы ты не взял даже в дворовую команду

На матч с «Аяксом» «Фейенорд» выставил вратаря, которого бы ты не взял даже в дворовую команду
Eurosport

1 час назад

Плохой день для Джастина Бейлова.

«Аякс» прикончил «Фейенорд» в матче десятого тура чемпионата Голландии – 3:0.

Первый мяч аяксиды закатили благодаря удивительной ошибке голландского вратаря «Фейенорда» Джастина Бейлова. Сперва мужчина взял несложный удар, но затем, о чем-то задумавшись, мяч выпустил. Тот докатился до самой ленточки, где Бейлов его снова подобрал – и опять выронил из рук.

Видео - На матч с «Аяксом» «Фейенорд» выставил вратаря, которого бы ты не взял в дворовую команду

00:40

Похожий мяч недавно залетел в Лиге Европы.

  • В таблице Эредивизи «Аякс» дышит в спину лидеру – ПСВ.
  • «Фейенорд» идет сразу следом – на третьем месте с 20-ю баллами.
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Видео - На матч с «Аяксом» «Фейенорд» выставил вратаря, которого бы ты не взял в дворовую команду

00:40
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