На матч с «Аяксом» «Фейенорд» выставил вратаря, которого бы ты не взял даже в дворовую команду

«Аякс» прикончил «Фейенорд» в матче десятого тура чемпионата Голландии – 3:0.

Первый мяч аяксиды закатили благодаря удивительной ошибке голландского вратаря «Фейенорда» Джастина Бейлова. Сперва мужчина взял несложный удар, но затем, о чем-то задумавшись, мяч выпустил. Тот докатился до самой ленточки, где Бейлов его снова подобрал – и опять выронил из рук.

Видео - На матч с «Аяксом» «Фейенорд» выставил вратаря, которого бы ты не взял в дворовую команду 00:40

Похожий мяч недавно залетел в Лиге Европы.

В таблице Эредивизи «Аякс» дышит в спину лидеру – ПСВ.

«Фейенорд» идет сразу следом – на третьем месте с 20-ю баллами.

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