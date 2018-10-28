Eurosport
На матч с «Аяксом» «Фейенорд» выставил вратаря, которого бы ты не взял даже в дворовую команду
Плохой день для Джастина Бейлова.
«Аякс» прикончил «Фейенорд» в матче десятого тура чемпионата Голландии – 3:0.
Первый мяч аяксиды закатили благодаря удивительной ошибке голландского вратаря «Фейенорда» Джастина Бейлова. Сперва мужчина взял несложный удар, но затем, о чем-то задумавшись, мяч выпустил. Тот докатился до самой ленточки, где Бейлов его снова подобрал – и опять выронил из рук.
Похожий мяч недавно залетел в Лиге Европы.
- В таблице Эредивизи «Аякс» дышит в спину лидеру – ПСВ.
- «Фейенорд» идет сразу следом – на третьем месте с 20-ю баллами.
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