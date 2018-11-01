Мускулистый удар Мартина Эдегора, которым вундеркинд вывел Леонида Слуцкого в четвертьфинал Кубка

«Витесс» Леонида Слуцкого вышел в 1/8 финала Кубка Голландии, обыграв на выезде «Хераклес» – 2:0.

Победный мяч в прошедшей игре забил норвежский полузащитник Мартин Эдегор – игрок, принадлежащий мадридскому «Реалу», нанес зубодробительный удар из-за пределов штрафной.

Это первый гол норвежского вундеркинда в сезоне. Сложно поверить, но Мартину до сих пор нет 20.

Помимо Эдегора, за «Витесс» забил нападающий Томас Бёйтинк.

В чемпионате Голландии «Витесс» занимает пятую строчку, «Хераклес» – четвертую.

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