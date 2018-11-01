Other Agency

Мускулистый удар Мартина Эдегора, которым вундеркинд вывел Леонида Слуцкого в четвертьфинал Кубка

Мускулистый удар Эдегора, которым вундеркинд вывел Слуцкого в четвертьфинал Кубка
Eurosport

54 мин. назад

Еще помнишь этого парня?

«Витесс» Леонида Слуцкого вышел в 1/8 финала Кубка Голландии, обыграв на выезде «Хераклес» – 2:0.

Победный мяч в прошедшей игре забил норвежский полузащитник Мартин Эдегор – игрок, принадлежащий мадридскому «Реалу», нанес зубодробительный удар из-за пределов штрафной.

Это первый гол норвежского вундеркинда в сезоне. Сложно поверить, но Мартину до сих пор нет 20.

  • Помимо Эдегора, за «Витесс» забил нападающий Томас Бёйтинк.
  • В чемпионате Голландии «Витесс» занимает пятую строчку, «Хераклес» – четвертую.

Игрок «Де Графсхапа» вышел на интервью, завернутый в полотенце

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нашу инсту

По теме

Чемпионат Голландии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Гениальный флюк Трампа, после которого президент США объявит Джадда своим наследником

00:24
Популярные видео
Смит забросил в большинстве, но только раззадорил «Нэшвилл», который ответил четырьмя уколами
 420 просмотров14 ч
Кучеров сначала мощно щелкнул в большинстве, а затем добил «Нью-Джерси» элегантной комбинацией
 634 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться