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Представитель «Витесса» опроверг слухи об уходе Леонида Слуцкого в «Спортинг»

Представитель «Витесса» опроверг слухи об уходе Слуцкого в «Спортинг»
Eurosport

43 мин. назад

3 клуба за 2 года – уже перебор.

В португальскую прессу просочились слухи о переговорах главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого с лиссабонским «Спортингом».

Голландский AD опроверг домыслы журналистов, процитировав споуксмена «Витесса». «Это не так», – ответил гендир голландского клуба Йост де Вит.

«Эти слухи ни на чем не основаны», – добавил технический директор Марк ван Хинтум.

  • Леонид возглавил голландский клуб в марте 2018-го.
  • До этого Слуцкий полгода проработал в английском «Халле».
  • После десяти туров «Витесс» идет на пятом месте, но опережает зону вылета всего на 6 очков.
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