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Представитель «Витесса» опроверг слухи об уходе Леонида Слуцкого в «Спортинг»
3 клуба за 2 года – уже перебор.
В португальскую прессу просочились слухи о переговорах главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого с лиссабонским «Спортингом».
Голландский AD опроверг домыслы журналистов, процитировав споуксмена «Витесса». «Это не так», – ответил гендир голландского клуба Йост де Вит.
«Эти слухи ни на чем не основаны», – добавил технический директор Марк ван Хинтум.
- Леонид возглавил голландский клуб в марте 2018-го.
- До этого Слуцкий полгода проработал в английском «Халле».
- После десяти туров «Витесс» идет на пятом месте, но опережает зону вылета всего на 6 очков.
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