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Обнаженная дама минуту бегала по полю во время матча голландских любителей, но никто ее не остановил

Обнаженная дама минуту бегала по полю во время матча голландских любителей, но никто ее не остановил
Eurosport

1 час назадОбновлено 43 мин. назад

Все просто наслаждались зрелищем.

Матч четвертого дивизиона чемпионата Голландии между командами «Рейнбургсе Бойс» и «Амстердам» был прерван из-за выбежавшей на поле обнаженной женщины.

Возмутительница спокойствия, размахивая белым флагом, исполнила небольшой танец в центре поляны и покружила возле одного из футболистов, а затем самостоятельно покинула пределы газона. Все это происходило под одобрительные возгласы болельщиков.

  • «Амстердам» выиграл у «Рейнбургсе Бойс» со счетом 6:2.
  • В четвертом голландском дивизионе в футбол играют любители, хотя у многих выступающих там клубов богатая история. Например, «Амстердам» был основан в 1895 году, а «Рейнбургсе Бойс» – в 1930-м.

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