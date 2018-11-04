Обнаженная дама минуту бегала по полю во время матча голландских любителей, но никто ее не остановил

Матч четвертого дивизиона чемпионата Голландии между командами «Рейнбургсе Бойс» и «Амстердам» был прерван из-за выбежавшей на поле обнаженной женщины.

Возмутительница спокойствия, размахивая белым флагом, исполнила небольшой танец в центре поляны и покружила возле одного из футболистов, а затем самостоятельно покинула пределы газона. Все это происходило под одобрительные возгласы болельщиков.

«Амстердам» выиграл у «Рейнбургсе Бойс» со счетом 6:2.

В четвертом голландском дивизионе в футбол играют любители, хотя у многих выступающих там клубов богатая история. Например, «Амстердам» был основан в 1895 году, а «Рейнбургсе Бойс» – в 1930-м.

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