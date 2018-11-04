Слуцкий перепутал слова suck и sack во время интервью, отвечая на вопрос об уходе из «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий неудачно выразился и не сразу был понят журналистом перед матчем 11-го тура чемпионата Голландии против ПСВ (0:1).

Репортер FOX Sports задал российскому тренеру вопрос на тему его возможного ухода в «Спортинг»:

– Вы точно не уйдете в «Спортинг»?

– Точно, только если владелец или руководство орально ублажит меня. Тогда, да, я уйду.

– Простите?

– Если владелец уволит, тогда уйду! – исправился Слуцкий.

В английском языке есть слова suck и sack. Первое значит – ну, вы уже поняли, второе – «уволить».

Леонид Слуцкий работает в «Витессе» с сезона-2018/19.

Команда под его руководством набрала 15 очков в 11 матчах и занимает в таблице седьмое место, дающее право выступить в Лиге Европы.

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