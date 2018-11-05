Матч 11-го тура чемпионата Голландии «Фейенорд» – «ВВВ Венло» не состоялся из-за непредвиденных технических неполадок.

Все произошло невероятно быстро – свет на стадионе выключился уже на 34-й секунде. Рефери остановил матч, а болельщики загудели и достали смартфоны с фонариками. После минуты разбирательств стало ясно, что лучше не будет, и футболисты поплелись в раздевалку.

Видео - На матче «Фейенорда» отключили свет: зрители врубили смартфоны, но игру все же отменили 01:35

В таблице Эредивизи «Фейенорд» плетется за лидерами – «Аяксом» и ПСВ. Отставание от второго место составляет 8 баллов.

«ВВВ Венло» – на шестой позиции.

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