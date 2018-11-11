Мартин Эдегор нереально исполнил штрафной – вундеркинд воскресает в аренде у Леонида Слуцкого
Еще есть шанс переписать свою историю.
«Витесс» победил «Утрехт» в матче 12-го тура чемпионата Голландии (2:1).
Перевес в пользу команды Слуцкого обеспечил 19-летний Мартин Эдегор. Норвежец идеально, четко и зрелищно исполнил штрафной на 64-й минуте.
31 октября Эдегор уже напомнил о себе беспримерным выстрелом с острого угла.
- 21 августа Эдегора арендовал «Витесс» сроком на один сезон. Вундеркинд принадлежит мадридскому «Реалу».
- Клуб Леонида Викторовича держится на шестом месте таблицы и делит 18 очков с «ВВВ-Венло» и «Утрехтом».
План Флорентино Переса провалился. Криштиану Роналду ушел, но Мартин Эдегор так и не вырос в топа
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