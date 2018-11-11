Леонид Слуцкий объяснил, почему произнес sack как suck – виновата школа

Перед матчем «Витесс» – «Утрехт» (2:1) уже хорошо знакомый Леониду Слуцкому репортер обсудил с коучем трудности перевода.

«Насчет той фразы... Мы с вами стали героями новостей в российских СМИ. Вы можете это объяснить?» – обратился журналист Fox к Слуцкому.

«Это несложно объяснить. Но не думаю, что сейчас лучшее для этого время. Моя фраза, произнесенная на прошлой неделе перед матчем с «ПСВ», вызвала в России скандал. Они думают, что я перепутал одну букву [в слове sack – Леонид Викторович ее произнес, скорее, как suck], но они неправы. Это американский английский, но в Англии, особенно в моей школе [перед работой в «Халле» Слуцкий посещал курсы в британском учебном заведении], все говорили, что это значит «уволить». И я это слово слышал много раз, когда был на дне таблицы с «Халлом». Но это ваша провокация, потому что вы меня потом еще переспросили!» – ответил Леонид.

«О, моя ошибка?» – переспросил телеведущий.

«Да, ваша, не моя», – усмехнулся Леонид Викторович.

«Наш главный редактор после этого интервью сказал: «Если мы с ним выберемся потусить, то нам не стоить говорить по-английски – мы друг друга не поймем».

«Да, лучше было бы говорить по-русски или выпить вместе – тогда разговоры вообще не понадобятся», – завершил беседу тренер «Витесса».

Контракт Слуцкого с «Витессом» рассчитан на два года.

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