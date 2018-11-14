Голландский Неймар погрузил в девяточку невероятный мяч, стоя спиной к воротам

После такого ты точно будешь смотреть чемпионат Голландии.

К 2018 году «Аякс» воспитал целый класс талантливых разнокалиберных янгстеров: Маттейса де Лигта, Каспера Дольберга, Давида Нереса. Последнего – 21-летнего воспитанника «Сан-Паулу» – уже вовсю изучают скауты «Челси» и не убирают из виш-листов «Боруссия» и «Рома». После такого гола с тренировки «аяксидов» сложно не согласиться с мнением топов: Нерес легко одним касанием переправил мяч в ворота, будто тот был надувным. Находясь спиной к воротам.

В сезоне Эредивизи-2017/18 Давид оформил 14+13.

Трансферная стоимость вундеркинда – 25 миллионов евро.

Каспер Дольберг, Юсуф Язиджи, Давид Нерес и еще 7 главных талантов остальной Европы в 2018 году

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках