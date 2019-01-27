Вратарь «Витесса» возомнил себя полевым игроком и не успел вернуться, когда в сетку залетел парашют

В 19-м туре чемпионата Голландии «Витесс», тренируемый Леонидом Слуцким, уступил «Фортуне Ситтард» (2:1).

Второй гол вратарь «Витесса» Эдуарду пропустил, выдав результативную передачу на соперника. Кипер выбрался за пределы штрафной, оттуда выбил мяч на форварда «Фортуны» Финна Стоккерса и не добежал до ворот – соперник пробил в одно касание и отправил мяч в сетку.

В таблице Эредивизи «Витесс» цепляется за четвертую строчку.

Леонид Слуцкий подписал контракт с «Витессом» весной 2018-го. Он рассчитан на два года.

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