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Вратарь «Витесса» возомнил себя полевым игроком и не успел вернуться, когда в сетку залетел парашют

Вратарь «Витесса» возомнил себя полевым игроком и не успел вернуться, когда в сетку залетел парашют
Eurosport

59 мин. назад

Расстроил Леонида Викторовича.

В 19-м туре чемпионата Голландии «Витесс», тренируемый Леонидом Слуцким, уступил «Фортуне Ситтард» (2:1).

Второй гол вратарь «Витесса» Эдуарду пропустил, выдав результативную передачу на соперника. Кипер выбрался за пределы штрафной, оттуда выбил мяч на форварда «Фортуны» Финна Стоккерса и не добежал до ворот – соперник пробил в одно касание и отправил мяч в сетку.

  • В таблице Эредивизи «Витесс» цепляется за четвертую строчку.
  • Леонид Слуцкий подписал контракт с «Витессом» весной 2018-го. Он рассчитан на два года.

«В моей практике такое впервые». «Витесс» Леонида Слуцкого не забил 4 пенальти подряд

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