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Уссама Идрисси наказал мечтательного голкипера циничным прямым ударом с углового

Идрисси наказал мечтательного голкипера циничным прямым ударом с углового
Eurosport

41 мин. назад

Хитрость и техника вязли свое.

Полузащитник «АЗ Алкмаар» Уссама Идрисси установил окончательный счет в матче чемпионата Голландии против «Херенвена» прямым ударом с углового.

22-летний голландский футболист заметил, что вратарь хозяев Уорнер Хан далеко вышел из ворот и быстро зактрутил мяч в сторону ворот, что стало неожиданностью для всех футболистов, которые еще даже не расположились в штрафной.

  • «АЗ» победил со счетом 2:0 и идет четвертым в чемпионат Голландии.
  • Идрисси забил семь мячей и сделал пять ассистов в 19 матчах Эредивизи-2018/19.
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