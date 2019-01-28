Уссама Идрисси наказал мечтательного голкипера циничным прямым ударом с углового

Полузащитник «АЗ Алкмаар» Уссама Идрисси установил окончательный счет в матче чемпионата Голландии против «Херенвена» прямым ударом с углового.

22-летний голландский футболист заметил, что вратарь хозяев Уорнер Хан далеко вышел из ворот и быстро зактрутил мяч в сторону ворот, что стало неожиданностью для всех футболистов, которые еще даже не расположились в штрафной.

«АЗ» победил со счетом 2:0 и идет четвертым в чемпионат Голландии.

Идрисси забил семь мячей и сделал пять ассистов в 19 матчах Эредивизи-2018/19.

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