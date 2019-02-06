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65-летние мужчины вывели на поле игроков «Де Графсхапа» в честь 65-летия клуба

65-летние мужчины вывели на поле игроков «Де Графсхапа» в честь 65-летия клуба
Eurosport

46 мин. назад

Креативненько.

Голландский клуб «Де Графсхап» из Дутинхема оригинально отпраздновал 65-летие со дня основания клуба.

На матч против «Бреды» игроков вывели 11 мужчин, родившихся 1 февраля 1954 года. В прошлом году похожую акцию устроил «Бёрнли», отблагодарив пожилых болельщиков за поддержку команды.

  • «Де Графсхап» обыграл «Бреду» со счетом 3:0.
  • Несмотря на победу, клуб застрял на предпоследнем месте в чемпионате Голландии.
  • У «Де Графсхапа» нет значительных достижений в истории, кроме трех побед в Первом дивизиона Голландии (1990/91, 2006/07, 2009/10).
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