Слуцкий прокачал Эдегора, привез Березуцких в Голландию и смешит репортеров. А еще его могут уволить

Раньше в Нидерландах была команда «Витесс». Теперь в русских медиа клуб из Арнема зовут только «Витесс» Слуцкого. В России чемпионат Голландии можно увидеть лишь на частном спутниковом канале «Футбол», поэтому название европейского середнячка просто не обратит на себя внимание. Но имя первого русского коуча, который тренирует уже второй клуб из значимого футбольного региона, автоматом набрасывает клики.

Слуцкий мог возглавить «Витесс» еще в 2016-м: тогда Daily Mail сообщил о том, что русский владелец команды Александр Чигиринский заинтересован в услугах Леонида. Но Слуцкий выбрал «Халл». Оба варианта появились у бывшего тренера ЦСКА благодаря Роману Абрамовичу: сначала олигарх посоветовал «тиграм» нанять друга (что сыграло ключевую роль), затем отправил Лео в фарм-клуб «Челси». Дело в том, что Чигиринский и Абрамович – близкие знакомые, и за последние годы в «Витесс» скатались порядка 20 игроков «синих». Сейчас за «черно-желтых» выступает русский защитник Вячеслав Караваев, который открыто претендует на переход в «Челси».

Братья Березцукие и СлуцкийTwitter

О назначении Слуцкого стало известно еще в марте 2018-го – за несколько месяцев до начала работы. Голландские медиа сразу погрузились в скепсис. Главная претензия – откровенно оборонительная манера игры русского тренера. При этом чемпионат Нидерландов напоминает фильм «Банды Нью-Йорка»: команды яростно несутся друг на друга с ножами наголо, а побеждает выживший. Сильнее всего местные боялись, что Леонид применит тактическую схему 4-2-3-1. «Люди хотят видеть что-то большее, чем глухая оборона», – писали в спортмедиа.

Слуцкий раздавал кучу интервью, в которых иронизировал над собой и много шутил. На сборах Лео уничтожал изнеженных европейцев двухразовыми тренировками и приговаривал: «Если кто-то из вас умрет, я изменю расписание на завтра». Слуцкий начал с привычного для голландских клубов сочетания 4-3-3. И болельщики осторожно оценили нового персонажа. «Я приятно удивлен. Похож на клоуна, но что-то в нем есть. Никогда не видел игроков такими счастливыми на тренировках, хотя они очень много работают», – отзывались болелы.

Параллельно Слуцкий изучал новое место. В одном из интервью он даже выдал локацию, в которой живет – Исакстрит недалеко от тренировочной базы «Витесса». «Побывал в зоопарке, музее, церкви. Знаю, что это единственный город в Голландии, где ходят троллейбусы. Знаю про мост Джона Фростбрюга (там прошел драматичный бой британцев и нацистов в 1944-м – прим.) и про фильм об этом знаменитом месте, и про день памяти 23 сентября», – делился Леонид.

Главным перлом Лео в Голландии стал комментарий о возможном уходе в «Спортинг». «Останусь ли я? Да. Но если владелец или руководство мне пососут, тогда я уйду», – сказал тренер, перепутав слова sack (сэк – отставка) и suck (сак – сосать). Через неделю в интервью тому же журналисту Слуцкий объяснил, что в Англии это слово произносится именно так.

«Витесс» всегда борется на место в Лиге Европы. Четвертая-шестая строчки Эредивизи для них привычная позиция. И «черно-желтые» под руководством русского спеца начали примерно так же – чередовали победы и поражения, борясь за верхнюю половину таблицы. Из Лиги Европы клуб вылетел, но достойно выступил против «Базеля»: проиграли оба матча квалификации со счетом 0:1.

Главной звездой команды сразу стал Мартин Эдегор, арендованный из «Реала». Норвежец числится в «Мадриде» с 2015-го, но провел за основу всего один матч. Переход в аренду к Слуцкому оказался лучшим событием за этот период карьеры Мартина. В «Херенвене» Эдегора заставляли играть в центре, хотя его родная позиция на правом фланге. Русский коуч сразу же вернул норвежца в привычное амплуа, но приобретенный скилл игры в середине тоже использует.

У Слуцкого Эдегор улучшил отбор. Проводя 2/3 времени на фланге, еще треть Мартин пашет на подстраховке, прессингует соперников. В «Витессе» Эдегор проводит один из лучших отрезков карьеры. Норвежец стал в три раза чаще бить (3,1 вместо 1,1 выстрела за матч), процент удачных обводок вырос на половину – с 51% до 75%. При этом тяжелая физуха от Слуцкого превратил Мартина в главного марафонца клуба: Эдегор выдает не меньше восьми километров пробега каждый матч. Сейчас у норвежца 3+4 в 18 матчах.

«Я снял с него психологический груз, который преследовал его с момента признания самым талантливым юношей мира. Потенциал у Мартина бешеный. Он сверхпрофессионален. Все качества, о которых говорили на весь мир, у него есть», – делился Слуцкий. «Главная моя цель сейчас – рискнуть и доказать, что я тот игрок, которого «Реал» хотел видеть, оформляя переход», – комментировал ситуацию Эдегор.

Мадридский вундеркинд доволен работой с русским боссом, но вопросы к Слуцкому все-таки появились. Ближе к зиме воплотился страшный сон голландцев – Леонид расчехлил 4-2-3-1. «Витесс» заиграл стабильнее. Клуб чередовал расстановку, играя на выезде с тремя форвардами. С ноября по конец января «черно-желтые» четыре раза сыграли от обороны и все матчи выиграли. Чтобы донести до безбашенных голландцев принципы игры в защите, Слуцкий зафрахтовал в клуб братьев Березуцких в качестве помощников. Какой тиранией занимались ветераны в ЦСКА, недавно жаловался Тимур Жамалетдинов. Игрокам «Витесса» перекос к обороне тоже не очень нравится.

«У тренера есть некоторые идеи, к которым мы не привыкли в Голландии, например, персональная опека. Слуцкий добился успеха в ЦСКА с этими идеями, но там в его распоряжении были топ-футболисты. На сборах мы попытаемся довести все до автоматизма, потому что иногда мы долго думаем на поле», – рассказывал форвард «Витесса» Брайан Линссен.

Леонид СлуцкийGetty Images

В конце января-начале февраля проблема отразилась на результате. «Черно-желтые» проиграли три из четырех последних матчей с общим счетом 4:8 и вылетели из Кубка Голландии благодаря АЗ. Несмотря на пятое место в таблице, вокруг Слуцкого тут же собрались тучи. Оборонительную игру Леонида назвали самоубийством. Тренер уверяет в обратном: «Мы не делаем акцент на обороне. Мы просто по-другому защищаемся». Но пока стиль «Витесса» породил только уникальный мем – обратный ферги-тайм: в трех последних матчах «черно-желтые» пропустили в компенсированное время.

В середине февраля AD написал, что Слуцкого вызвали на совет директоров. Встреча планировалась уже давно, но из-за результатов разговор якобы пошел жестко. В тот же день «Витесс» сообщил, что все в порядке. «Никаких кризисных встреч. Обычное совещание. Слуцкий продолжит тренировать команду», – сухо заявили в пресс-службе. Но если все пойдет так и дальше, то клуб потеряет привычное место в пятерке, и Абрамовичу снова придется искать работу для друга.

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