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«Нет никакой паники, я же не 16-летняя девочка». Слуцкий не считает ситуацию в «Витессе» безнадежной
В «Халле» было хуже.
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал проблемы команды.
«Конечно, никакой паники у меня нет. С чего бы? Я же не 16-летняя девочка. В моей карьере были сотни моментов гораздо сложнее текущего. К тому же, нам не везет в реализации. Это бьет по нам, мы ошибаемся.
Я думаю, что это случайность. У меня была обычная беседа с руководством. Никакой паники нет. Все понимают, что нужно исправить ситуацию как можно скорее», – цитирует русского тренера Omroep Gelderland.
- Безвыигрышная серия «Витесса» составляет четыре матча.
- Команда занимает пятое место в чемпионате, находясь в зоне стыковых матчей за право сыграть в Лиге Европы.
- Слуцкий возглавил голландскую команду в марте 2018-го.
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