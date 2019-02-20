Other Agency
Ван Перси перед матчем обнял и отбил пятюню каждому ребенку, не забыв про детей из другой команды
Настоящий капитан на поле и за его пределами.
Главный любимец детей в футболе и капитан «Фейенорда» Робин ван Перси дружески хлопнул по ладошке каждого ребенка-маскота перед матчем против «Гронингена» (0:1) в воскресенье.
34-летний Робин не забыл даже про детишек, которых выводили игроки «Гронингена»: каждому пожал руку, потрепал по спине или сжал в объятиях.
- Контракт ван Перси с «Фейенордом» истекает летом 2019-го.
- Футболист заявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2018/19.
Трансфер Ван Перси убил главную дуэль 00-х. Противостояние «Арсенала» и «МЮ» больше не великое
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте