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Ван Перси перед матчем обнял и отбил пятюню каждому ребенку, не забыв про детей из другой команды

Ван Перси перед матчем обнял и отбил пятюню каждому ребенку, не забыв про детей из другой команды
Eurosport

38 мин. назад

Настоящий капитан на поле и за его пределами.

Главный любимец детей в футболе и капитан «Фейенорда» Робин ван Перси дружески хлопнул по ладошке каждого ребенка-маскота перед матчем против «Гронингена» (0:1) в воскресенье.

34-летний Робин не забыл даже про детишек, которых выводили игроки «Гронингена»: каждому пожал руку, потрепал по спине или сжал в объятиях.

  • Контракт ван Перси с «Фейенордом» истекает летом 2019-го.
  • Футболист заявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2018/19.

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