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«Евреи болеют раком». Фанаты «Ден Хаага» осквернили памятники войны перед игрой с «Аяксом»
Жуть.
Фанаты «АДО Ден Хааг» оставили нацистские послания на улицах Амстердама в преддверии игры с «Аяксом» в рамках 23-го тура чемпионата Голландии.
Как сообщает NOS.nl, ультрас «АДО Ден Хааг» вылили желтую и красную краску на один из амстердамских памятников, а также изобразили на стенах свастику и аббревиатуру JHK. Последняя расшифровывается как «Jews have cancer» («Евреи болеют раком») – и под евреями подразумеваются поклонники «Аякса».
- Матч «АДО Ден Хааг» – «Аякс» состоится 24 февраля.
- Желтый и зеленый – родные цвета «АДО Ден Хааг».
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