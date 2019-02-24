Мартин Эдегор из «Витесса» напомнил о себе магическим страйком со штрафного с 35 метров
Слуцкий доволен.
Полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор удвоил преимущество команды в матче чемпионата Голландии против «Эммена».
20-летний норвежский игрок вместо подачи с 35 метров решился на прямой удар в ближний угол, что стало неожиданностью для вратаря хозяев.
- В конце матча Наварон Фор установил окончательный счет – 3:0 в пользу «Витесса».
- Команда Слуцкого идет на пятом месте с 36 очками после 23 матчей.
- Эдегор забил 5 мячей в 20 матчах чемпионата Голландии.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте