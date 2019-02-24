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Мартин Эдегор из «Витесса» напомнил о себе магическим страйком со штрафного с 35 метров

Эдегор напомнил о себе магическим страйком со штрафного с 35 метров
Eurosport

1 час назад

Слуцкий доволен.

Полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор удвоил преимущество команды в матче чемпионата Голландии против «Эммена».

20-летний норвежский игрок вместо подачи с 35 метров решился на прямой удар в ближний угол, что стало неожиданностью для вратаря хозяев.

  • В конце матча Наварон Фор установил окончательный счет – 3:0 в пользу «Витесса».
  • Команда Слуцкого идет на пятом месте с 36 очками после 23 матчей.
  • Эдегор забил 5 мячей в 20 матчах чемпионата Голландии.
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