«Русские игроки хотят в Европу и готовы сильно упасть в зарплате». Савин добрался до Слуцкого

Экс-футболист и блогер Евгений Савин встретился в Голландии с главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и вывел на разговор о русском и голландском футболе, теннисе, сыне-рэпере и Кокорине с Мамаевым.

Про базы

«У «Витесса» лучше тренировочная база, чем в ЦСКА. Потому что там база большого ЦСКА – построена еще в 40-50-х годах».

Спорт в Голландии

«Здесь большие налоги, но спорт доступен и бесплатен – любой ребенок в шаговой доступности имеет возможность заняться футболом».

Молодежь в России и Голландии

«В Голландии больше заиграно молодых футболистов, потому что им некуда деваться. Им нужно окупаться – здесь никакой дядя не придет и деньги тебе не даст. Бюджет «Витесса» – 22-23 миллиона евро, по рамкам РПЛ это ближе к концу таблицы. У меня здесь комплексная задача: не только занять место, но и подготовить, вырастить игроков. Каждый год «Витесс» меняет в составе минимум 10 игроков».

Леонид СлуцкийGetty Images

Про сына-рэпера

«Если в Москве попаду на его концерт, то обязательно пойду. Я его поддерживаю во всех начинаниях. Если ты чем-то занимаешься – надо этим заниматься серьезно. Сейчас он этим живет, ловит вдохновение, пишет, у него есть творческие удачи и неудачи. Уже было несколько сборных концертов. Ему в марте будет 14. Насчет мата в треках – не надо быть ханжой. Со мной он так не разговаривает».

Любимый теннисист

«Роджер Федерер, конечно. Я считаю, что сейчас это самый выдающийся спортсмен на планете».

О сорвавшемся трансфере Ананидзе

«Джано не перешел в «Витесс» этой зимой из-за системы двойного налогообложения. «Спартак» бы ему доплачивал, это понятно, потому что «Витесс» такую зарплату в жизни не потянет. Но из-за системы – не может человек налогом облагаться и здесь, в Голландии, и в России – юристы зарубили сделку».

Про suck и sack

«Здесь вообще не было резонанса. Я в «Халле» это слово слышал каждый день – не мог не выучить. А в Йоркшире они произносят sack именно так, как suck, а в отрицательном значении произносят как «сук». Президент клуба читает русские СМИ, он сказал мне: «Ты хорошо подстраховался». Но это была реакция только у нас – когда я на следующий день пришел на базу, то ржал и ждал, что футболисты начнут сейчас травить об этом. Вообще не было реакции».

Про Абрамовича

«Все современные большие футболисты должны быть ему благодарны, потому что именно он в свое время взорвал рынок. Уже за ним потянулись все эти шейхи, телевизионные права, огромные контракты. Я ему задавал вопрос: какие чемпионства важнее – когда клуб явно финансово доминировал или два чемпионства за последние 4 года? Абрамович сказал, что у него ощущение одинаковые. Три самых крутых качества Абрамовича: ум, умение слушать и чувство юмора».

О мечтах и планах в Европе

«Никаких планов нет. Была задача попробовать в других условиях, в другой стране, на другом языке. То, что русские футболисты боятся играть в Европе – миф. Сколько я общался с игроками, все хотят уехать, все готовы сильно упасть в зарплате».

О Мамаеве и Кокорине

Я их так же, как и любой нормальный человек, осуждаю. Они и сами себя давным-давно осуждают. Но на любое действие должно быть противодействие. Должна быть адекватная ответная реакция. 6 месяцев – это не просто много, это гипермного. По уровню мастерства оба спокойно могли бы играть в «Витессе», но дальше идут вопросы: деньги, контракты, будут ли они выездными».

В марте 2018-го Слуцкий подписал контракт с «Витессом» на 2 года.

Клуб идет на пятом месте в таблице Эредивизи.

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