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Игрок «Витесса» Мартин Эдегор лидирует в Эредивизи по созданным моментам
Слуцкий выращивает легенду.
Полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор под чутким руководством Леонида Слуцкого превратился в самого опасного футболиста чемпионата Голландии.
20-летний норвежец за 23 игровых тура создал 25 шансов, ближайший преследователь – Хаким Зиеш из «Аякса» – скреативил на один момент меньше.
- Эдегор забил 5 мячей в 20 матчах чемпионата Голландии, а еще добавил четыре голевые передачи.
- «Витесс» арендовал Эдегора сроком на один сезон. Вундеркинд принадлежит мадридскому «Реалу».
- Клуб Леонида Слуцкого идет на пятом месте в Эредивизи.
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