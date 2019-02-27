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Игрок «Витесса» Мартин Эдегор лидирует в Эредивизи по созданным моментам

Эдегор лидирует в Эредивизи по созданным моментам
Eurosport

46 мин. назад

Слуцкий выращивает легенду.

Полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор под чутким руководством Леонида Слуцкого превратился в самого опасного футболиста чемпионата Голландии.

20-летний норвежец за 23 игровых тура создал 25 шансов, ближайший преследователь – Хаким Зиеш из «Аякса» – скреативил на один момент меньше.

  • Эдегор забил 5 мячей в 20 матчах чемпионата Голландии, а еще добавил четыре голевые передачи.
  • «Витесс» арендовал Эдегора сроком на один сезон. Вундеркинд принадлежит мадридскому «Реалу».
  • Клуб Леонида Слуцкого идет на пятом месте в Эредивизи.
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