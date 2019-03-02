Паренек из молодежки «Аякса» не глядя отправил мяч в девятку в дерби с «Фейенордом»
У Сонтье Хансена глаза на затылке.
Матч молодежных команд U-17 между «Аяксом» и «Фейенордом» ознаменовался крутейшим голом форварда «аяксидов» Сонтье Хансена.
16-летний нападающий получил мяч на линии штрафной и не глядя отправил его в девятку.
- Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев.
- Юный страйкер уже играет за команду и до 19 лет, забив 5 мячей и сделав 3 ассиста в 11 матчах.
- За сборную Голландии U-17 лет Хансен провел 5 матчей и забил 2 мяча, за сборные меньших возрастов – 4 мяча в 14 матчах.
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