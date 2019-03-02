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Паренек из молодежки «Аякса» не глядя отправил мяч в девятку в дерби с «Фейенордом»

Паренек из молодежки «Аякса» не глядя отправил мяч в девятку в дерби с «Фейенордом»
Eurosport

1 час назад

У Сонтье Хансена глаза на затылке.

Матч молодежных команд U-17 между «Аяксом» и «Фейенордом» ознаменовался крутейшим голом форварда «аяксидов» Сонтье Хансена.

16-летний нападающий получил мяч на линии штрафной и не глядя отправил его в девятку.

  • Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев.
  • Юный страйкер уже играет за команду и до 19 лет, забив 5 мячей и сделав 3 ассиста в 11 матчах.
  • За сборную Голландии U-17 лет Хансен провел 5 матчей и забил 2 мяча, за сборные меньших возрастов – 4 мяча в 14 матчах.
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