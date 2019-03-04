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«Я поцеловал Златана в губы и получил в челюсть». Ван дер Мейде неудачно подшутил над шведом
С Королем шутить не нужно.
Бывший игрок «Аякса», «Интера» и «Эвертона» Энди Ван дер Мейде стал гостем телевизионной передачи на голландском телевидении.
В эфире канала VTBL Энди рассказал забавную историю. «Когда мы играли с Ибрагимовичем за «Аякс», я решил его разыграть. Однажды, когда он спал в автобусе во время поездки на игру, я набросился на него и поцеловал. После этого получил удар в челюсть», – рассмеялся бывший футболист сборной Голландии.
Ван дер Мейде – один из голландских талантов начала нулевых, который после отъезда из «Аякса» подсел на наркотики и завершил карьеру в 30 лет.
- В автобиографии Энди рассказал, как воровал таблетки из клубного офиса «Эвертона».
- На счету Ван дер Мейде 17 матчей за сборную Голландии.
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