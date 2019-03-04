«Я поцеловал Златана в губы и получил в челюсть». Ван дер Мейде неудачно подшутил над шведом

Бывший игрок «Аякса», «Интера» и «Эвертона» Энди Ван дер Мейде стал гостем телевизионной передачи на голландском телевидении.

В эфире канала VTBL Энди рассказал забавную историю. «Когда мы играли с Ибрагимовичем за «Аякс», я решил его разыграть. Однажды, когда он спал в автобусе во время поездки на игру, я набросился на него и поцеловал. После этого получил удар в челюсть», – рассмеялся бывший футболист сборной Голландии.

Ван дер Мейде – один из голландских талантов начала нулевых, который после отъезда из «Аякса» подсел на наркотики и завершил карьеру в 30 лет.

В автобиографии Энди рассказал, как воровал таблетки из клубного офиса «Эвертона».

На счету Ван дер Мейде 17 матчей за сборную Голландии.

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой