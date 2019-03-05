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Marca: «Аякс» предложит «Реалу» 20 миллионов евро за Мартина Эдегора

Marca: «Аякс» предложит «Реалу» 20 миллионов евро за Эдегора
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Молодой талант может пойти на повышение в Голландии.

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий в сезоне-2018/19 в аренде за «Витесс» Леонида Слуцкого, может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе».

Хорошее выступление в чемпионате Голландии привлекло «аяксидов», которые готовы выложить за Мартина 20 миллионов евро. Но, несмотря на щедрое предложение, Королевский клуб не планирует расставаться с 20-летний норвежцем, сообщает Marca.

  • Эдегор забил 5 мячей в 20 матчах чемпионата Голландии, а еще добавил 4 голевые передачи.
  • Мартин также лидирует по созданным моментам.
  • «Витесс» арендовал Эдегора сроком на один сезон.
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