Marca: «Аякс» предложит «Реалу» 20 миллионов евро за Мартина Эдегора

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий в сезоне-2018/19 в аренде за «Витесс» Леонида Слуцкого, может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе».

Хорошее выступление в чемпионате Голландии привлекло «аяксидов», которые готовы выложить за Мартина 20 миллионов евро. Но, несмотря на щедрое предложение, Королевский клуб не планирует расставаться с 20-летний норвежцем, сообщает Marca.

Эдегор забил 5 мячей в 20 матчах чемпионата Голландии, а еще добавил 4 голевые передачи.

Мартин также лидирует по созданным моментам.

«Витесс» арендовал Эдегора сроком на один сезон.

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