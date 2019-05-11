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Mirror: «МЮ» не купил Де Лигта летом 2018 года из-за склонности к полноте
Возможно, после этого сезона «дьяволы» решили бы иначе.
«МЮ» отказался от идеи покупки защитника «Аякса» Маттейса де Лигта летом 2018 года.
«Дьяволы» интересовались молодой звездой голландцев и могли купить его за сумму, существенно меньше, чем 70 млн евро, но скаут клуба Марсель Бут отговорил руководство клуба от покупки. По его мнению, Маттейс будет склонен к полноте, как и его отец, сообщает Mirror.
- Де Лигт сыграл за «аяксидов» в 53 матчах сезона-2018/19, забил семь мячей и сделал четыре ассиста.
- Вместе с «Аяксом» он дошел до полуфинала ЛЧ, где в компенсированное время уступил «Тоттенхэму» путевку в финал.
Де Лигт живет с родителями, но скоро побьет трансферный рекорд. Его хотят «Барса», «Юве» и «Бавария»
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