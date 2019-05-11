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Mirror: «МЮ» не купил Де Лигта летом 2018 года из-за склонности к полноте

Mirror: «МЮ» не купил Де Лигта летом 2018 года из-за склонности к полноте
Eurosport

17 ч. назад

Возможно, после этого сезона «дьяволы» решили бы иначе.

«МЮ» отказался от идеи покупки защитника «Аякса» Маттейса де Лигта летом 2018 года.

«Дьяволы» интересовались молодой звездой голландцев и могли купить его за сумму, существенно меньше, чем 70 млн евро, но скаут клуба Марсель Бут отговорил руководство клуба от покупки. По его мнению, Маттейс будет склонен к полноте, как и его отец, сообщает Mirror.

  • Де Лигт сыграл за «аяксидов» в 53 матчах сезона-2018/19, забил семь мячей и сделал четыре ассиста.
  • Вместе с «Аяксом» он дошел до полуфинала ЛЧ, где в компенсированное время уступил «Тоттенхэму» путевку в финал.

Де Лигт живет с родителями, но скоро побьет трансферный рекорд. Его хотят «Барса», «Юве» и «Бавария»

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