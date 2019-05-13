В 34-м туре чемпионата Голландии «Фейенорд» уступил «Ден Хаагу», но результат остался в тени – в этот день с футболом попрощался Робин ван Перси. Экс-нападающий сборной Голландии покинул поле под овации роттердамской арены через коридор из футболистов двух команд. Робин заслужил аплодисменты – в его карьере хватало славных событий.

Единственный еврокубок

Из-за навала травм атакующих игроков в начале сезона-2001/02 смазливый Робин дебютировал за «Фейенорд» в 17 лет. Физически тинейджер был готов к профессиональному футболу, но в ментальном плане возникали трудности. Ван Перси выходил против мужчин в два раза старше и часто попадал под гнев стариков: «Некоторым из них было по 33-34 года, и они понимали, что зарабатывают последние деньги в карьере. В игре против ПСВ в Кубке УЕФА я финтом обыграл кого-то из старших и услышал: «Больше не делай этого. Ты играешь с моими деньгами!» Я не мог этого понять, потому что для меня футбол был удовольствием».

«Фейенорд» прошел ПСВ в четвертьфинале и вырвал трофей у дортмундской «Боруссии». В решающем поединке молодой вингер вышел в старте рядом с такими опытными дядями, как Пьер ван Хойдонк, Йон-Даль Томассон и Паул Босвелт. Лучший молодой игрок Голландии слишком высоко задрал планку, больше еврокубков в его карьере не было. «Арсенал» был близок к победе в Лиге чемпионов в 2006-м, но Ван Перси не мог ничем помочь – из-за удаления Йенса Леманна голландец просидел всю игру против «Барселоны» в запасе.

Трансфер в «Арсенал»

Скауты «Арсенала» около года следили за Робином, но не спешили с предложением из-за разборок между игроком и главным тренером «Фейенорда». Берт ван Марвейк не всегда ладил с пылким футболистом и в сезоне-2003/04 даже засунул его в дубль. Ситуацией попытался воспользоваться ПСВ, но появление конкурента подтолкнуло «Арсенал» к решительным действиям – «канониры» отправили в Роттердам 4,5 миллиона евро.

«Переезд в Англию – лучшее, что могло со мной случиться. Я вышел из зоны комфорта, оставил любимый город с семьей и друзьями, где было спокойно. После трансфера все резко изменилось: чужая страна, одиночество. Я сконцентрировался на целях и понял, что только от меня зависит успех карьеры», – в Лондоне Робин попал в команду, покорившую АПЛ без единого поражения, и хотел соответствовать уровню.

За акклиматизацию новичка отвечал Деннис Бергкамп, но жизни учил Тьерри Анри: «Он всегда нервничал, когда получал плохой пас, и особенным взглядом смотрел на партнера, который потом оправдывался. Но мне нравилось это в Тьерри, потому что он установил высокие стандарты в «Арсенале». Мы старались играть на максимально хорошем уровне». Арсен Венгер пользовался другими методами. Когда Ван Перси пришел к коучу с просьбой дать больше игрового времени, француз посоветовал Робину составить список слабых качеств, которые нужно улучшить, чтобы стать топ-игроком.

Чемпионство с «Манчестер Юнайтед»

Карьере Ван Перси в «Арсенале» мешали частые повреждения. В сезоне-2011/12 голландец избежал травм и показал, что в здоровом состоянии тянет на одного из лучших форвардов мира – Робин настрелял 30 голов в АПЛ и заслуженно получил «Золотую бутсу». Крутая результативность не принесла трофеев, и форвард решил: пора бежать.

Болельщики «Арсенала» обозлились, но Ван Перси надоело сидеть без серьезных трофеев – ничего личного. Голландцу посчастливилось застать последний сезон работы сэра Алекса Фергюсона и выжать максимум из сотрудничества с шотландским гуру: еще одна «Золотая бутса» и долгожданная победа в АПЛ.

Гол испанцам на ЧМ-2014

После ухода Фергюсона на пенсию клубная карьера Ван Перси постепенно пошла на спад, но на чемпионате мира в Бразилии лучший бомбардир в истории сборной Голландии напомнил, что класс не отнять. Капитан положил четыре мяча (столько же у Неймара и Месси), один из которых оказался особенным.

В первом туре голландцы играли против действующих чемпионов испанцев и летели по ходу первого тайма 0:1. Перед перерывом случилось гениальное: Дэйли Блинд зарядил сумасшедшую диагональ через полполя, а Ван Перси в падении замкнул подачу головой. После такого издевательства Испания посыпалась – Икер Касильяс пропустил во втором тайме еще четыре, Испания не вышла из группы, период доминирования закончился.

Возвращение в «Фейенорд»

В начале сезона-2017/18 Ван Перси вышел на поле всего в четырех матчах за «Фенербахче» и в зимнее трансферное окно укатил на родину. «Мое тело уже не всегда справляется с нагрузками. Иногда оно подводит меня, и мне бывает трудно ускориться. Сердцем я бы хотел играть в футбол еще пять лет, но нужно быть реалистом», – прошлой весной Робин слабо верил, что способен стабильно играть на высоком уровне.

Робин ван Перси, «Фейенорд»Imago

Осенью Робин объявил, что закончит карьеру по окончании сезона-2018/19, а потом внезапно принялся хлопать дверью. 35-летний нападающий наколотил 16 мячей и сделал пять ассистов в чемпионате Голландии, что помогло «Фейенорду» занять третье место – отличный способ поблагодарить клуб, который поверил в тебя еще тинейджером.

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