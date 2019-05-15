«Аякс» в заключительном туре чемпионата одолел «Де Графсхап» (4:1) и стал чемпионом страны.

Амстердамцы опередили главного конкурента ПСВ на три очка, оформили 34-е чемпионство в истории и первое с сезона-2013/14. На счету ближайшего преследователя – все того же ПСВ – 24 Кубка.

«Золотую бутсу» Эредивизи разделили нападающие ПСВ и «Аякса» Люк де Йонг и Душан Тадич (забили по 28 мячей).

«Аякс» выиграл оба внутренних трофея в сезоне-2018/19.

Амстердамцы рассчитывали на требл, но не вышли в финал Лиги чемпионов, пропустив решающий мяч от «Тоттенхэма» на 95-й минуте.

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