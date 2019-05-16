Николас Тальяфико перебрался в «Аякс» из аргентинского «Индепендьенте» в начале 2018 года. Вместе с футболистом из Южной Америки приехала и его девушка Каро Кальваньи.

Каро поддерживает шикарную спортивную форму в зале, но ее инстаграм наполнен далеко не только картинками со штангой и гирями.

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