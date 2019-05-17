Тадич зажигательно потанцевал с чемпионской салатницей и завел фанатов
Парни празднуют чемпионство.
Полузащитник «Аякса» Душан Тадич на праздновании чемпионства в Голландии амстердамского клуба выдал зажигательный номер.
Серб ритмично подвигался под музыку с серебряной салатницей, которую вручают за победу в Эредивизи.
- «Аяксиды» впервые за 5 лет выиграли чемпионат и были в мгновениях от финала Лиги чемпионов, но дальше прошел «Тоттенхэм».
- Тадич в Эредивизи забил 28 мячей и сделал 15 ассистов в 34 матчах.
Душан Тадич финтом Зидана убрал Каземиро и выкатил Давиду Нересу голевую
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