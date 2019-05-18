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Де Йонг попросил судью добавить больше времени в его последнем матче за «Аякс»

Де Йонг попросил судью добавить больше времени в его последнем матче за «Аякс»
Eurosport

4 ч. назад

Трогательное прощание перед переездом в Барселону.

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг просил судью на несколько минут продлить его последний матч за амстердамский клуб.

«Можете ли вы добавить больше времени? Я хочу поиграть еще», – улыбаясь, попросил 22-летний Де Йонг.

Матч чемпионата Голландии против «Де Графсхапа» стал для Де Йонга последним в составе «Аякса». В летнее трансферное окно футболист станет игроком «Барселоны».

  • Де Йонг стал лучшим игроком сезона-2018/19 в Эредивизи.
  • «Аякс» выиграл национальный чемпионат, Кубок Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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