Де Йонг попросил судью добавить больше времени в его последнем матче за «Аякс»
Трогательное прощание перед переездом в Барселону.
Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг просил судью на несколько минут продлить его последний матч за амстердамский клуб.
«Можете ли вы добавить больше времени? Я хочу поиграть еще», – улыбаясь, попросил 22-летний Де Йонг.
Матч чемпионата Голландии против «Де Графсхапа» стал для Де Йонга последним в составе «Аякса». В летнее трансферное окно футболист станет игроком «Барселоны».
- Де Йонг стал лучшим игроком сезона-2018/19 в Эредивизи.
- «Аякс» выиграл национальный чемпионат, Кубок Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
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