Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг просил судью на несколько минут продлить его последний матч за амстердамский клуб.

«Можете ли вы добавить больше времени? Я хочу поиграть еще», – улыбаясь, попросил 22-летний Де Йонг.

Матч чемпионата Голландии против «Де Графсхапа» стал для Де Йонга последним в составе «Аякса». В летнее трансферное окно футболист станет игроком «Барселоны».

Де Йонг стал лучшим игроком сезона-2018/19 в Эредивизи.

«Аякс» выиграл национальный чемпионат, Кубок Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Френки де Йонг: «Когда подписывал контракт с «Барсой», попросили выбить «Реал»

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