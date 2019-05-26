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Судья в Голландии подправил мяч в ворота и засчитал гол

Судья в Голландии подправил мяч в ворота и засчитал гол
Eurosport

26 мин. назад

Реф хотел помочь камбэку, но не вышло.

Предельно забавный эпизод произошел во время матча третьего голландского дивизиона между клубами «Харкемасе Бойс» и «ХСВ Хук».

В одной из атак гостей мяч попал в арбитра и от него влетел в ворота. После короткой паузы рефери показал на центр поля, несмотря на возмущение футболистов в красном. «Хук» сократил этим голом отставание до минимума – 2:3, хотя проигрывал со счетом 0:3.

  • Мяч был записан на Кайла Дасбурга, который последним в составе «ХСВ Хук» коснулся мяча.
  • «Харкемасе Бойс» все равно победили со счетом 4:2.

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