Судья в Голландии подправил мяч в ворота и засчитал гол

Предельно забавный эпизод произошел во время матча третьего голландского дивизиона между клубами «Харкемасе Бойс» и «ХСВ Хук».

В одной из атак гостей мяч попал в арбитра и от него влетел в ворота. После короткой паузы рефери показал на центр поля, несмотря на возмущение футболистов в красном. «Хук» сократил этим голом отставание до минимума – 2:3, хотя проигрывал со счетом 0:3.

Мяч был записан на Кайла Дасбурга, который последним в составе «ХСВ Хук» коснулся мяча.

«Харкемасе Бойс» все равно победили со счетом 4:2.

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